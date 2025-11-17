Carta al Gobierno frente al ansia estatal

Creado: Actualizado:

La de los gestores de las administraciones de lotería no es una carta a los Reyes Magos, sino al Gobierno, y no pide que les toque el Gordo ni les salpique la lluvia de la pedrea. Este colectivo tan popular como silencioso sólo reclama que sus retribuciones se ajusten al incremento del coste de la vida y del ejercicio de cualquier actividad económica. Y lo pide después de 23 años de congelación de sus comisiones, más de dos décadas en las que el gasto en las loterías y apuestas del Estado para las que trabajan ha disparado su crecimimento. También su recaudación, sobre todo a raíz del impuesto que se instauró hace más de una década para los premios de más de 40.000 euros.

El colectivo se ha puesto en pie de guerra con la propuesta de una agrupación cuya representación muchos niegan, que avala la iniciativa de encarecer los precios de los décimos de los principales sorteos de lotería del año (Navidad y el Niño) e incrementar también los premios. Los propietarios de los puntos de venta, la mayoría autoempleo, no quieren traspasar al ciudadano el coste de su reclamación. Exigen que sea el Estado el que deje de ignorarles y les retribuya adecuadamente.

Quizá ningún sector genere tantos beneficios a las arcas públicas. Desde luego, ninguno ha soportado más de 20 años de encarecimiento generalizaado sin que se actualicen sus retribuciones.