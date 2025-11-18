Inaceptable despilfarro de dinero del alcalde Diez

Creado: Actualizado:

Uno de los proyectos más vendidos por parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de León ha terminado en el abandono más absoluto. Era el llamado Amazon leonés, ideado para dar servicio a la economía local, y que ha precisado una inversión de cuatro millones de euros. Ahora, «entre la basura», según denuncia la oposición, puede verse una instalación «absolutamente abandonada, llena de porquería, con elementos aún embalados, sin nadie por supuesto trabajando allí, con el almacén robotizado totalmente vacío». Es la foto «más cara» que han pagado los leoneses, y que exige una explicación urgente y clara del alcalde José Antonio Diez sobre qué está pasando y cuáles son sus planes para resolverse este desastre de gestión.