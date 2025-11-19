Fuego amigo contra la Diputación del alcalde Diez

Creado: Actualizado:

De aquellos lejanos tiempos de la Transición procede la frase de Pío Cabanillas: «cuerpo a tierra que tiran los nuestros». Casi se podría asegurar que es una práctica que se repite a diario en la vida política española. Ahora llega en el ‘corazón’ del PSOE leonés. No es habitual escuchar a alguien admitir errores, pedir disculpas o entonar el «no volverá a suceder». Lo frecuente es la huida hacia adelante, mintiendo, tergiversando... y si se encuentra alguien a quién señalar mejor que mejor. Ese es el camino elegido por el alcalde José Antonio Diez ante el bochorno del fracaso de los cuatro millones del llamado Amazon leonés. Fuego amigo contra el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel. Aunque sea compañero de partido, agravando la grieta personal evidente entre ambos... Alega que no le ha remitido el convenio necesario para ponerlo en marcha.