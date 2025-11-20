Única vía para Feve como Trobajo: lucha

Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Transportes llevó ayer hacia una vía muerte la opción de que el tren de la centenaria línea de Feve regrese a la estación de la avenida Padre Isla, en el corazón de la ciudad. El único carril que se contempla en el Ministerio que dirige Óscar Puente es apostar por el trasbordo en la zona de la Asunción, para reutilizar el viejo trazado —que a día de hoy tiene hasta las vías colocadas—, con un bus eléctrico. Más de lo mismo para no terminar de solventar un problema que se generó en su día en la compañía ferroviaria por el afán de sumarse a aquella obsesión por los tranvías que se expandió por toda España en vísperas de la llegada de la terrible crisis económica que arrancó en 2007.

La noticia de la visita de José Antonio Santano fue precisamente esa, la ausencia de noticia: no traía novedades. Tampoco para el conflicto del soterramiento en la zona de Trobajo del Camino, donde los vecinos mantienen su actitud reivindicativa para que el recupere el viejo proyecto que solventaría la fractura que sufre la zona por el paso de la vía hacia Asturias. Parece que los usuarios de Feve tendrán que subirse al mismo tren que los de Trobajo, para seguir por la única vía que les deja el Ministerio: la lucha para conseguir un servicio razonable.