Derroche en Ponferrada por el tacticismo político

En el Partido Popular se cita, cada vez con más frecuencia, la pinza política que sufren sus gobiernos al unir los votos el PSOE con Vox para torpedear sus gestiones. Un lugar en el que se hace realidad casi a diario esta peculiar situación es el Ayuntamiento de Ponferrada. Ayer, el alcalde Marco Morala, explicó al detalle la situación generada sobre el objetivo de reabrir las piscinas cubiertas municipales. El equipo de gobierno, tras el boicot de PSOE y Vox al plan para realizar las obras con cargo al ahorro energético, dio luz verde a la reforma integral del edificio que deberá abonarse con dinero de las arcas municipales. Un total de 869.413 euros que, según explicó Morala, deberán dejar de emplearse en reparar baldosas o baches, por el tacticismo del grupo de Olegario Ramón.