Un trabajo que aflora los secretos de las cuevas

El proyecto del paleobiólogo Darío Fidalgo sobre las cuevas de la provincia facilitó ayer unos resultados provisionales que presentan un interés máximo. ‘Frontera Cantábrica’ confirma la presencia de restos fósiles de vertebrados, algunos con más de 10.000 años, entre los que figuran piezas piezas de gran valor científico, como cráneos completos de oso pardo y la primera evidencia del oso de las cavernas (Ursus spelaeus) en León, una especie que se calcula que quedó extinguida hace veinte mil años.

La Junta y la Universidad colaboran en esta iniciativa que ha alcanzado a más de 35 cuevas, y que es la base de futuros trabajos sobre la fauna, el clima y el poblamiento humano en todos estos territorios desde la prehistoria hasta la actualidad.