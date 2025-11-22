Tapar en Ponferrada la cicatriz del canal de Cornatel

Creado: Actualizado:

La parte alta de Ponferrada mantiene sin cubrir un canal de grandes dimensiones que supone una excepción en el panorama nacional. En general, las ciudades han logrado superar este tipo de situaciones que tienen efectos directos en forma de peligro evidente, de generación de molestias y humedad a los vecinos, y de pérdida de una opción para generar mayor calidad de vida en el entorno. El canal de Cornatel es una infraestructura antigua, que da servicio al sistema de generación eléctrica con agua del Sil. Quedó sin cubrir en una zona próxima al propio Ayuntamiento y el equipo de gobierno actual trabaja para que Endesa y la Confederación Hidrográfica se impliquen en la solución. Reparar esta vieja cicatriz junto al casco antiguo sería un salto cualitativo para Ponferrada.