León se lanza a por la Agencia de Salud Pública

Creado: Actualizado:

León se lanza con ánimos renovados a la carrera por albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesp), cuyo proceso de elección acaba de aprobar el Gobierno. En su estrategia figura demostrar que su oferta es la opción más lógica, apoyada en fortalezas como el prestigio de su Facultad de Veterinaria en un mundo que vincula el futuro de la salud con el concepto One Health que tan bien conoce el sector veterinario leonés. Junto a este pilar, la candidatura también esgrime el polo farmacéutico como valor para que esta vez no se le escape la oportunidad que perdió con la Agencia Espacial Europea. En aquel momento, se quedó el mal sabor de boca de haber armado una propuesta con mucho de ilusión pero con poco de preparación. Es hora de aprender de los errores.