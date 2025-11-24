Innovación al servicio de la salud

Creado: Actualizado:

La evaluación diagnóstica para reducir la prescripción de antibióticos de forma innecesaria sigue avanzando en el servicio de Atención Primaria de León a través del estudio que involucra a seis ambulatorios y que este otoño aborda su segunda fase. Raprim, el proyecto liderado por la investigadora Alba Delgado y el catedrático y epidemiólogo Vicente Martín, se pondrá a prueba en esta campaña de gripe para comprobar la eficiacia del test bivalente a la hora de facilitar un diagnóstico certero que suponga atajar la toma de medicamentos que deriven a la larga en una mayor resistencia de las bacterias. Este tipo de investigaciones suponen un beneficio para la salud colectiva, además de incidir en el ahorro del gasto farmacéutico inútil que permitirá optimizar los recursos.