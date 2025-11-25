25-N: una jornada muy necesaria con el sueño de suprimirla

Creado: Actualizado:

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue establecido hace un cuarto de siglo por las Naciones Unidas, en una decisión tomada por su Asamblea General. La elección de la fecha no es casual, se hizo coincidir con un trágico episodio que tuvo lugar en 1960. En realidad, tres mujeres murieron asesinadas por una dictadura en la República Dominicana, cuando regresaban de ver a sus maridos en la cárcel. Pero la conmemoración fue evolucionando, y hoy se centra más en la violencia sufrida en el entorno más próximo, en el maltrato por las parejas. Por la provincia se sucederán hoy todo tipo de actos muy necesarios para avanzar en la concienciación sobre la necesidad de basar en el respeto las relaciones entre las personas. La contradicción es máxima, si se tiene en cuenta que nunca se realizaron tantas campañas y tantas acciones de prevención y persecución, mientras el problema sigue tan vivo en la sociedad. Cabe la interpretación de que a día de hoy se denuncia más y, por lo tanto, eso incrementa las estadísticas policiales y judiciales hasta niveles que resultan inaceptables. El 25-N se plantea a la sociedad como un punto de inflexión, para generar una reflexión pública sobre cuáles son los pilares de todo esto que están fallando. Es posible que mientras la educación y el clima en las propias familias avanza por el buen camino, existen otros elementos tóxicos que promueven conductas totalmente contrarias, pero que quizá tienen más eco, especialmente entre las jóvenes generaciones, a través de esos canales que les llegan de un modo más directo e impactante. El sueño de que este día deje de ser necesario tiene que ser una aspiración de todos, pero la cruda realidad exhibe que la herida sigue abierta y precisa de fórmulas de actuación más decididas para intentar, al menos, invertir las tendencias cuanto antes.