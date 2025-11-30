Incapacidad de gestión que lastra a la provincia

Creado: Actualizado:

Los datos de la Comisión de Cuentas de la Diputación de León desvelan que, a falta de un mes para que concluya el ejercicio, la institución provincial ha invertido menos de 17 millones de los 81,5 millones que tenía previsto destinar a este capítulo. Apenas dos euros de cada diez comprometidos. Lo ha dado a conocer el PP, que critica que de los 461 millones movilizados supuestamente este año únicamente se han ejecutado 194 millones, apenas el 42% del total, frente al 65% que defiende el equipo de gobierno del PSOE y la UPL. En cualquier caso, es lamentable la incapacidad de algunas administraciones para gestionar con eficiencia la misión que tienen encomendada, que por encima de todo pasa por invertir cuanto sea posible para impulsar el desarrollo económico de su territorio. La Diputación sigue sumando remanentes históricos. Y la provincia perdiendo oportunidades.