Riesgos acumulados para el sector ganadero

Sectores fundamentales en España, como son la ganadería y la industria agroalimentaria, están sumidos en las últimas semanas en una especie de tormenta perfecta por la suma de incidencias graves. A la gripe aviar se unió la dermatosis vacuna, y ahora llega un foco de peste porcina que ya genera perjuicios en el sector. En los primeros casos se actuó con una gran celeridad a la hora de establecer la paralización en el traslado o libertad de los animales. Ahora, el contagio en unos jabalíes ha recibido una respuesta coordinada y ágil de las instituciones. Quizá sea una buena prueba de que más allá de las polémicas políticas, de sus errores y fracasos, hay que reconocer que el conjunto de las administraciones sí funcionan. Pero en todo esto queda una asignatura pendiente: hay que relanzar y defender a todos los afectados, con acciones eficaces para evitar que se desemboque en crisis.