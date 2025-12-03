La ‘vía muerta’ que aplica Adif a Trobajo

Creado: Actualizado:

El problema que existe en Trobajo del Camino, una localidad literalmente diseccionada en dos por la vía del ferrocarril sigue sin solución. Los propios vecinos se afanan cada viernes para conseguir que su demanda de un soterramiento siga viva. Pero el problema generado por la inacción de Adif tiene, si cabe, un elemento más sangrante en la polémica pasarela azul.

Hace ya más de dos años que Patrimonio ordenó la retirada de este paso elevado sobre la línea férrea por no ajustarse a las previsiones de una zona que tiene una mayor protección por formar parte del Camino de Santiago. Y el ente que gestiona las vías, y que forma parte de la estructura del Ministerio de Fomento, lo que ha hecho con este asunto es enviarlo directamente a la ‘vía muerta’, a la inacción. Es un conflicto sangrante ya que lo mínimo que se puede exigir a una administración pública es que cumpla la ley. Resulta bochornoso que sean las propias instituciones las que ignoran las decisiones de los otros entes cuando no les resultan amables.

Trobajo se queja, con toda la razón, por el abandono que sufre, y en el caso de la pasarela azul se evidencia que se intenta dar largas a un conflicto para el que Adif está obligado a buscar una solución que sea razonable y admisible.