El Bierzo clama por las infraestructura para renacer

La jornada final del Congreso sobre Economía de El Bierzo dejó sensaciones esperanzadoras. Las previsiones de inversión privada animan una sociedad que se ha visto seriamente perjudicada en los últimos tiempos. El encuentro promovido por el Diario de León puso en claro que el gran déficit llega desde lo público, con unas infraestructuras que siguen pendientes y sobre las que se habla siempre de estudios y promesas pero sin que lleguen las máquinas a hacer realidad los trabajos. Ni la autovía de Orense, ni la imprescindible alternativa al tren decimonónico que cruza El Bierzo para comunicar León y Galicia, están en un horizonte real. La demanda de las grandes empresas sobre este déficit de comunicaciones se hizo muy patente y no hace justicia a sus esfuerzos.