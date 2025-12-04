El enredo de la basura huele cada vez peor

Creado: Actualizado:

La gestión de la basura en la provincia, y especialmente en la capital, acumula una serie de conflictos y polémicas que servirían para elaborar un manual de mala praxis, de chapuzas y de derroche de dinero de todos. Tras conocerse que los ciudadanos de León deberán pagar una importante cantidad, para compensar la pérdida de una subvención europea por no usar el contenedor marrón de orgánicos, llega un aviso del comite de prensa del CTR sobre la posibilidad de que se incurra en un «fraude de ley». A los 738.000 euros de subvención de la UE para comprar los recipientes que deberían estar en las calles desde el pasado 31 de diciembre, se une ahora un problema grave con esa denuncia pública sobre la duplicidad en otra ayuda que sería cobrada para el mismo fin por parte de la Diputación y por el Ayuntamiento de León. Se trata de partidas incluso más elevadas: 2,5 millones de la institución provincial para el mismo proyecto para el que se otorgan 1,35 millones a la capital. El comité de empresa del CTR, con mayoría de USO, anuncia una pelea hasta las máximas instancias si no se tiene cuenta su alegación para que las administraciones actúen de acuerdo con lo previsto con la legalidad. Parece que todo lo relacionado con la basura en León se ‘pudre’ un poco más cada día que pasa.