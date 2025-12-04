Fin a la inacción insultante en Bodegas Armando

Creado: Actualizado:

La presión de los vecinos, con sus numerosas pancartas denunciando la insorportable situación que padecen, ha conseguido doblegar al Ayuntamiento de León, que se ve forzado a buscar una solución para el solar de las antiguas Bodegas Armando. El equipo de gobierno municipal, abochornado por la presión de esas pancartas en el paseo de Salamanca, opta por comprometerse a buscar una fórmula legal que facilite la venta de ese suelo, que ha sido protagonista de incontables episodios de peligro y de insalubridad clara, durante demasiado tiempo. Queda la duda de si el equipo de José Antonio Diez hará realidad su promesa o se trata de una maniobra dilatoria, como la que ya se ha aplicado con otros problemas del municipio para rebajar la presión de los afectados.