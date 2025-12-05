Los ciudadanos pagan la tozudez en sanidad

Creado: Actualizado:

La próxima semana amenaza con ser muy dura para los españoles. Una gran huelga a nivel nacional de los médicos paralizará la sanidad. En el origen está un conflicto que ha sido generado por la falta de disposición al diálogo del Ministerio de Sanidad. Tras meses de alertas sobre el error, se insiste en un Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que no se considera adecuado por parte de la inmensa mayoría del sector. Y todo esto lleva a este paro de cuatro días de los médicos y a la convocatoria de una huelga general del sector el 27 de enero, que se repetirá cada martes «mientras sea necesario» para poner en claro al Gobierno que no serán aceptadas sus iniciativas. Ayer mismo, el departamento que dirige Mónica García difundió un comunicado para asegurar que se perderá una «oportunidad histórica» para desbloquear tras dos décadas el Estatuto Marco. Defiende que se ha incorporado en el borrador «todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial», tras un proceso de diálogo «técnico y político» de 60 reuniones» con ellas, con las comunidades y con otros actores implicados. Pero el desmentido llega de todos los sindicatos, que piden un acuerdo «justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores sin excepción ni privilegios entre colectivos».