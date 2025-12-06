Apuesta decidida con la nieve y las estaciones

Creado: Actualizado:

La temporada invernal se estrenó en la provincia de León en la jornada de ayer con la novedad de que, por fin, se aprovechará el primer puente de la campaña. Tras cuatro años en los que fue imposible la apertura de las estaciones de esquí en la Inmaculada, este año sí se han empezado a recibir los primeros esquiadores. La práctica del esquí tiene un factor imprevisible con la posible presencia o ausencia de su materia prima, una nieve que cada vez se resiste a llegar en suficiente cantidad a primeros de diciembre. Los expertos en los deportes de invierno explican que existe una tendencia nacional que marca un cambio claro, que propicia un inicio más tardío de las temporadas y, de manera paralela, una prolongación en el tiempo hacia la primavera, cuando la nieve ya no presenta las mejores condiciones.

Para el entorno de San Isidro, como en el Valle de Laciana, la nieve es un recurso que genera mucha actividad en sus pueblos, en forma de visitantes que se hospedan o acuden a los locales de hostelería. Esa es la razón de ser de las inversiones de dinero público por parte de la Diputación, que está obligada a realizar un máximo esfuerzo para aprovechar bien esos recursos fomentando un mayor atractivo y también una extensión máxima a través de la llamada desestacionalización.