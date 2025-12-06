Cuando los Productos de León son profetas en casa

Creado: Actualizado:

La Feria de los Productos de León abrió ayer sus puertas con unas previsiones inmejorables. Más de cien firmas se han hecho presentes en este evento que cada año atrae a miles de personas al Palacio de Exposiciones. La promoción de los productos es fundamental más allá de las fronteras leonesas y no puede obviarse el dato de que detrás de esta iniciativa liderada hace tres décadas en la Diputación Provincial se ha generado una sobresaliente extensión de la importancia, el prestigio, el volumen y la calidad de lo agroalimentación leonesa. Ahora toca hacer caja en casa a través de la venta directa al público, y también de ganar presencia para que a lo largo de todo el año no se pierdan esas referencias en la mesa de los propios leoneses.