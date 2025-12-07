Agilidad para los conflictos ganaderos

Creado: Actualizado:

La presencia incontrolada de un nuevo rebaño de reses en los montes de la Cepeda puede llegar a suponer un peligro si no se aceleran las medidas de control, que se dilatan al tener que superar las habituales trabas burocráticas para estos problemas que, cada vez más a menudo, se producen en el mundo rural. Precisamente esta semana, la Junta ha advertido a otro ganadero de que resuelva la dispersión de sus vacas antes de que causen algún accidente vial, dando un plazo de 15 días antes de que intervengan los ayuntamientos para zanjar el conflicto. El escenario es delicado, tanto por la seguridad de los conductores como por los conflictos que pueden surgir con otros ganaderos. Atajar cuanto antes que este tipo de situaciones es imprescindible para que se cumpla de forma estricta la normativa de identificación animal. El ganado en el monte debe estar identificado y su titularidad debe ser inequívoca para poder dirimir responsabilidades. Especialmente preocupante es la problemática a la que se tienen que enfrentar los pequeños ayuntamientos y las juntas vecinales, que carecen de herramientas para dar respuesta a estas circunstancias y que dependen de que se tramiten las denuncias y de la eficacia de las administraciones superiores para solucionar los conflictos que afectan a sus vecinos.