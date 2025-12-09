Productos de León va mucho más allá

Creado: Actualizado:

Las largas colas de hasta media hora de espera para acceder al Palacio de Exposiciones dan testimonio del interés que despiertan los Productos de León, que este puente de la Inmaculada han celebrado su feria anual retrasada superando las mejores expectativas. La marca creada por la Diputación de León hace más de treinta años es uno de los grandes aciertos que las instituciones han proporcionado al sector agroalimentario y a la provincia en general. Está contrastado que el sello de calidad leonés triunfa allá donde va, lo que debe ser incentivo suficiente para intensificar los esfuerzos para su promoción. La Diputación ha anunciado su nueva propuesta, las jornadas gastronómicas ‘Menú leonés’, para divulgar el consumo de los mejores productos de la tierra en las mesas de 40 restaurantes de toda la provincia. Una iniciativa bienvenida pero que no encubre el déficit que supone no haber dado impulso a esa gran plataforma agroalimentaria que permita viajar a los Productos de León a todos los rincones, abaratando costes de envío para competir con otras propuestas. Aún pendiente está el desarrollo de Market de León, cuyo éxito depende de concitar los esfuerzos de todos, administraciones y productores, para exprimir al máximo esta gallina de los huevos de oro que muchas provincias querrían tener.