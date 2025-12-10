Gran puesta en valor para la cultura berciana

Creado: Actualizado:

La entrega del premio Don del Sil, en su primera edición, sirvió para poner en valor la cultura del Bierzo, que cuenta con una larga trayectoria centenaria pero que se ha visto probablemente eclipsada en las últimas décadas a pesar de que reúne talento muy notable en todos los órdenes. El pintor Luis Gómez Domingo estrena el palmarés de un galardón que reconoce a un autor que "condensa el alma pictórica de esta tierra», como destacó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, destacó la fertilidad que tiene El Bierzo, también en su vertiente cultural, y el esfuerzo que realiza el Diario de León, promotor de estos galardones, «por ser, posiblemente, el medio de comunicación que más páginas dedica al ámbito cultural».