La Universidad trabaja para 'llegar al cielo'

Creado: Actualizado:

En la Escuela de la Ingenierías se realiza cada día un trabajo callado pero de un nivel sobresaliente en su doble función. Los frutos de la parte formativa son evidentes con un rápido recuento de los antiguos estudiantes que hoy están situados en lugares de singular valor en el mundo de la ciencia o de las empresas tecnológicas. Pero existe otro frente, fundamental en el mundo universitario, que apuesta por la investigación, en el que esta escuela de la ULE ha logrado unos niveles de prestigio que se merecen una matrícula de honor. Por ello, se entiende que sea el epicentro de inversiones para impulsar sus trabajos, como el que tiene en marcha para conseguir poner un satélite en el espacio. Sobre el papel, parece un sueño remoto e inalcanzable, pero en los planes de la Universidad tiene todos los elementos para hacerse realidad en el medio plazo. Ayer, la Junta aprobó una partida de 500.000 euros para que se pueda adquirir una cámara de vacío térmico, un elemento fundamental dentro de esta «carrera espacial» que se está viviendo en el Campus de Vegazana y que prueba ese nivel de excelencia de los investigadores leoneses. Se facilita un entorno para hacer las pruebas necesarias al reproducir las condiciones extremas de un vuelo espacial alrededor de la Tierra.