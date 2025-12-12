Máxima implicación para superar los fuegos

Creado: Actualizado:

Lo peor que puede ocurrir tras una catástrofe es hundirse en el lamento estéril. Lo ocurrido este verano en los montes de la provincia, y de buena parte del noroeste, fue una tragedia de dimensiones catastróficas. Seguro que las cosas pudieron y pueden hacerse mejor. Y para ello resulta fundamental que toda la sociedad se una a las instituciones responsables para avanzar en la prevención pero también en la reconstrucción. Ahí juegan un papel fundamental las entidades especializadas en el medio ambiente, a las que en ocasiones se les achaca una falta de implicación real en los problemas. En Riaño han decidido dar un paso al frente cuatro fundaciones conservacionistas que se alían con WildwatchingSpain para poner en marcha una iniciativa de restauración ecológica. El presupuesto es limitado pero se agradecen todos los 'granos de arena'.