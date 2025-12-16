Apoyo a las pedanías en un año perdido

Creado: Actualizado:

Las administraciones locales tienen un papel fundamental para los ciudadanos. Una de las claves sobre las que se afianzó la Transición pasaba por buscar una descentralización que acabase con siglos de dirección política unificada, alejada de la sociedad y de sus necesidades. De ahí surgieron las autonomías y también una apuesta importante por las diputaciones y ayuntamientos, a los que se dotó de unas posibilidades económicas como nunca habían tenido. Pero quizá no se hicieron las cosas de manera adecuada con las juntas vecinales, por ser una entidad con una extensión limiada en el mapa nacional. Ayer protagonizaron la intervención del consejero de Presidencia en la jornada sobre Municipalismo, Transparencia y Buen Gobierno que acogió el Club del Prensa del Diario de León. Luis Miguel González Gago analizó sus problemas y carencias, y en concreto a la hora de poder cumplir con los requisitos de la ley, y pidió menos presión. Gago aprovechó también para lamentar el tiempo y las oportunidades perdidas por el bloqueo de la oposición, que impide aprobar el presupuesto de la Comunidad. Lo hizo en una jornada que puso de relieve el papel fundamental de las tres instituciones ajenas a la Junta y que hacen la labor ‘policial’ en favor de la sociedad, la ley y los derechos. Se trata del Consejo Consultivo, del Consejo de Cuentas y del Procurador del Común, cuyos representantes destacaron el elevado nivel de cumplimiento que existe entre los administraciones locales de la Comunidad.