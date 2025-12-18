Villadangos se prepara para seguir creciendo

Creado: Actualizado:

El crecimiento exponencial del polígono industrial de Villadangos del Páramo es una historia de éxito sin precedentes en la provincia, y genera un reto en múltiples frentes. Están en marcha inversiones para dotarlo de las infraestructuras necesarias, con la mirada puesta en la ampliación del suelo disponible y de las empresas asentadas. Requiere nuevas dotaciones de comunicaciones, como el enlace ferroviario que se ha habilitado y un acceso más ágil y seguro desde la carretera, como el que se está habilitando en la N-120. Todo este movimiento económico también genera oportunidades y propicia la llegada de trabajadores. El Ayuntamiento de Villadangos tiene en marcha una reforma legal para impulsar la habitabilidad en esta localidad. Su alcalde Alejandro Barrera ha liderado una reforma diseñada para facilitar la llegada de nuevos vecinos que ahora concluye su tramitación.