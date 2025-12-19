Dejadez dañina en el polígono de León

Creado: Actualizado:

El espectacular crecimiento del macropolígono industrial de Villadangos del Páramo ha arrebatado probablemente un cierto protagonismo al polígono de León, conocido popularmente como de Onzonilla, aunque en realidad sus terrenos pertenecen a tres municipios, principalmente al de la capital. En esta amplia extensión siguen trabajando un buen número de personas, de manera especial en establecimientos como el polo logístico de Inditex o el Centro Estrada —que tramita las multas de tráfico— y que son de creación relativamente reciente con respecto a la historia de este área industrial que cuenta su historia por décadas.

Durante años, han sido incontables las quejas por el abandono que sufre, y también las alertas sobre la falta de iniciativa a la hora de alcanzar una gestión adecuada. Pero parece que todo esto ha caído en saco roto. Ahora, se rompe el consorcio como consecuencia del fracaso en la gestión. Se abre un tiempo de incertidumbre y de falta de unidad de acción, ya que sobre la mesa está la previsión de que se repartan las competencias de los servicios los tres municipios afectados.

León, Onzonilla y Santovenia comparten, de manera evidente, una cuota de responsabilidad por el caos y la dejadez que perjudican al polígono. Sin duda, la cuota mayor siempre será para el que tiene más capacidad de gestión, y que da el nombre oficial al polígono: León.