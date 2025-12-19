Impulso en Villaquilambre al nuevo centro de día

Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villaquilambre ha creado una comisión técnica para intentar desbloquear el centro de día de Villarrodrigo de las Regueras. Un proyecto que dio sus primeros pasos hace trece años, pero permanece en el olvido desde hace una década. El plan generó una importante inversión de la Junta, y ahora se precisa un esfuerzo adicional en los despachos, para conseguir una fórmula jurídica y económica que facilite su puesta en servicio. El bloqueo se genera, a pesar de las inversiones ya aplicadas, porque el concurso de gestión nunca se concluyó y solo se usó para programas de envejecimiento activo o talleres de memoria.