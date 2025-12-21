Avances en el diagnóstico en León

Creado: Actualizado:

La reciente adquisición de un Sistema de Secuenciación Masiva (NGS) para la Unidad de Genética del Hospital de León ha permitido al Caule avanzar en autonomía para concretar diagnósticos de pacientes cuyos estudios debían realizarse hasta hace pocos meses fuera de León. La inversión de 400.000 euros, financiada a través de fondos europeos y presupuestos específicos de Sacyl, permite abordar pruebas especialmente complejas que antes debían ser externalizadas y aumentar, en consecuencia, la agilidad para el abordaje de los tratamientos, una reducción en tiempos que son esenciales para la atención de patologías críticas. Los 10.000 informes genéticos que se analizan anualmente en el área de farmacogenética y en las pruebas de diagnóstico molecular avanzado en oncología, han experimentado un crecimiento exponencial. Con las expectativas que se plantean con el nuevo secuenciador, con previsiones de aumentar un 15 por ciento anual el volumen de estudios, se puede concluir la oportunidad de un gasto que aportará beneficios palpables a la atención sanitaria en la provincia, además de que León deja de ser una unidad dependiente de otros laboratorios para convertirse en un Nodo de Enfermedades Raras con capacidad de proceso propio.