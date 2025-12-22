Mirar por el futuro de Laciana

Creado: Actualizado:

Las cosas no van bien para Laciana a punto de cumplirse siete años del cierre de las minas. Los balances que se realizan desde el Gobierno central sobre el impacto de los millones de euros invertidos en la reactivación de las cuencas están fuera de la realidad y es la evidencia de que por este camino no hay futuro para la comarca la que ha empujado a los partidos y sindicatos lacianiegos a anunciar movilizaciones para el primer trimestre de 2026. PSOE, PP, Podemos-IU, CCOO, UGT y USO están detrás de este Frente Común que renace ante la falta de proyectos solventes que creen empleo. Las siglas deberían quedar atrás si lo que verdaderamente importa es evitar la vuelta al tajo de sus jóvenes, especialmente después de haber pagado un precio tan alto en este nefasto 2025.