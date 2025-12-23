Lluvia de millones que sirve para dar altavoz a los problemas

Creado: Actualizado:

Dice una norma no escrita, pero repetida desde tiempo inmemorial, que la Lotería de Navidad premia a los que más lo necesitan. Quizá sirve para entender esa inmensa lluvia de millones que cayó ayer en la provincia con ese histórico Gordo, el 79432.

León tiene desequilibrios estructurales muy serios, con cifras terribles de envejecimiento y despoblación, pero en algunas de sus comarcas todo esto se padece sumado a otros conflictos locales que ayer recibieron un altavoz inesperado. El sorteo de Navidad paraliza, cada mañana del 22 de diciembre, la sociedad en todo tipo de frentes. Y centra el foco en el salón de sorteos de Madrid, en los lugares que resultan premiados y en sus historias y anécdotas, probablemente como nada que ocurra durante los otros 364 días del año.

Ayer, se escucharon alto y claro en toda España, las explicaciones sobre algunos conflictos de esta tierra, como nadie podía esperar. Se habló de los incendios forestales del pasado verano, de sus consecuencias en todos los ámbitos, con pérdida de vidas humanas incluida. Y también del cierre de la factoría de Azucarera en La Bañeza, en el lugar que fue el epicentro de la fortuna, un golpe de efecto aún por cuantificar en la economía y la vida de toda esa comarca. Incluso hubo ayer un gran espacio para poder explicar a la ciudadanía de toda España la terrible cicatriz que ha dejado el cierre de la minería del carbón, desde las otros dos comarcas agraciadas con el Gordo, la Montaña Central y el Valle de Laciana. En este territorio del noroeste, incluso con ese agravante que ha supuesto un año trágico en forma de dos accidentes mortales, ambos en tierras asturianas.

El Gordo ha llevado la felicidad a muchos leoneses, que verán cumplidas muchas aspiraciones. Y dinamismo a las comarcas afectadas. Y para la provincia llegó esa curiosa pedrea, al poder difundir su realidad, que se hizo un hueco de primer nivel en todos los noticiarios del país.