Oposiciones municipales bajo sospecha

Los procesos de selección de personal dependientes del Ayuntamiento de León vuelven a estar en la diana de la sospecha. Ahora son las pruebas que se celebraron para obtener una de las once plazas de policía local, de las que varias quedaron desiertas. Alrededor de cuarenta aspirantes denuncian que el test psicotécnico se valoró de forma incorrecta, y excluyó al 60% de los que se presentaron. Por lo que exigen que se repitan las pruebas. La responsable de organizar la selección es una empresa privada, que ya se ha visto obligada a repetir exámenes en otras pruebas para la institución municipal. Lo que en todo caso, según los aspirantes eliminados, no exime al equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez de asumir su responsabilidad en el proceso.