Esfuerzo para dinamizar la economía provincial

El intenso calendario de ferias y mercados que existe en la provincia conjuga los eventos tradicionales con las iniciativas que se están poniendo en marcha en los últimos tiempos para apostar por la dinamización de la economía provincial. Conviven en armonia citas que cuentan su historia por siglos, con populares mercados o convocatorias del mundo rural, con esas acciones que buscan impulsar la calidad de los productos agroalimentarios o su proyección más allá de las fronteras, promoviendo, por ejemplos, encuentros científicos. Este calendario tiene una enorme relevancia en ese sector pujante que transforma, envasa y distribuye los productos del campo, y que mantiene el pulso de los pueblos, y ofrece oportunidades a los que deciden quedarse en el mundo rural.