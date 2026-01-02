Obras de Adif bajo polémica en la calle Azorín

Creado: Actualizado:

Los próximos seis meses se avecinan complicados para el tráfico en San Andrés del Rabanedo debido a la intervención de Adif en el puente de la calle Azorín. Acometer la reforma de la estructura no es una incidencia menor. Más bien al contrario, la obra afectará a una arteria principal de la conexión entre Trobajo y la capital, con cortes de tráfico que durarán más de cuatro meses y que supondrán un reto de pericia para los conductores que se verán obligados a sortear todo un periplo de semáforos provisionales. En una de las afectaciones más controvertidas, por la impacto a nivel ciudadano y por la algarada política que se forma en torno a un reto que puede quedarse en un parche más de la alta velocidad ferroviaria a su paso por la provincia.