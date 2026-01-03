Más caminos para que crezca el Incibe

Creado: Actualizado:

El instituto que centraliza las labores de la ciberseguridad en España vive un momento de éxito absoluto, con un crecimiento en todo tipo de frentes que le permiten abrir las puertas a colaboraciones con diferentes instituciones o empresas. El auge de la Defensa, que se promueve a nivel europeo, tuvo recientemente una notable repercusión en el Incibe, con su inclusión en los planes de promoción de star-ups de ciberdefensa promovido por la Otan. Muy pronto se harán presentes ya las cinco primeras iniciativas de este programa de la Alianza Atlántica que cuenta en su seno con la participación activa de este instituto que tiene su sede central en el barrio leonés de La Lastra.

Ahora, se anuncia otra novedad muy relevante para que el Incibe siga creciendo. Contará con el gigante aeronáutico Airbus para potenciar el desarrollo de una plataforma de combate cibernético. El coste de esta iniciativa se sitúa muy cerca del millón de euros y se promueve la generación de un entorno simulado en el que se habilitarán todos los servicios y servidores disponibles en una organización para que sea factible probar nuevas herramientas y métodos de seguridad sin poner en peligro los equipos reales.