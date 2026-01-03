Impulso a la historia leonesa para ponerla en valor

Creado: Actualizado:

La etapa histórica en la que León fue la capital del principal reino acumuló una serie de episodios de singular valor, tanto para la constitución de la España que conocemos hoy, como para impulsar una nueva estructura política y social que permitiese superar un presente medieval que debía avanzar hacia la Edad Moderna. La recuperación de Urraca I hace justicia con ese legado del que León debe estar orgulloso, y permite conocer mejor el papel pionero que tuvo esta tierra al elevar al trono a una mujer, algo parecido a lo que ocurre con las Cortes de 1188, que abrieron las puertas al pueblo en el debate político. La conmemoración sobre esta monarca arrancó ayer en San Isidoro, ese lugar emblemático y fundamental de lo mejor de ese pasado tan importante.