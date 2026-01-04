El Ejército, empleo seguro en León

Creado: Actualizado:

Cerca de 600 aspirantes optan en León a una de las 27 plazas ofertadas por el Ejército en la provincia, un dato que refleja la carestía de oportunidades laborales y que contrasta con el desinterés hacia la carrera militar que se ha constatado en el Observatorio de la Vida Militar, donde se da la voz de alarma ante la falta de relevo en un contexto geopolítico convulso y con salarios que apenas pueden competir con al sector privado. En León, en cambio, el interés por el reclutamiento responde a que los jóvenes lo perciben como empleo estable y con salida profesional frente a la escasez de oferta y la inestibilidad del mercado laboral en la provincia. El 62% de los efectivos de las bases de León son naturales de la provincia, lo que refuerza al Ejército como un motor de fijación de población. A esta realidad socioeconómica se suma el atractivo de la Academia Básica del Aire y del Espacio. Las notas de corte superiores al 7 para acceder a plazas de aviación corresponden con el nivel de excelencia de la formación técnica en las instalaciones de La Virgen del Camino que, además, afronta un proceso de ampliación y reconversión para asumir refuerzos y para acoger la llegada del Grupo 24, que situará a León a la vanguardia tecnológica con el sistema de drones Sirtap.