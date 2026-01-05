La sombra del delito digital sobre León

Creado: Actualizado:

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior arroja una cifra que debería sacudir la sensación de seguridad en nuestros hogares: León sufre una media de 14 ciberestafas diarias, un balance expuesto por el Ministerio de Interior que evidencia que la criminalidad en la red avanza hasta afectar a 3.778 leoneses en apenas nueve meses. Son datos que confirman que lo que hace años parecía una amenaza dirigida a perfiles más tecnológicos ya está acechando al ciudadano medio. Cuatro de cada diez delitos que se denuncian en la provincia corresponden al entorno digital mientras se da la circunstancia de que la delincuencia convencional se estabiliza. Detrás de este incremento delictivo abundan la sensación de que la red es un germen donde existe sensación de impunidad y donde se puede conseguir una alta rentabilidad con un bajo riesgo. Son técnicas antiguas que han dado el salto digital manipulando a sus víctimas como antaño se hacía con las estafas más pícaras a pie de calle, un fraude peligroso al que nadie es inmune. Por ello es tan relevante la actuación en prevención a través de programas como el de CyL Digital, impulsado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que ahonda en la formación y la sensibilización en ciberseguridad entre la ciudadanía.