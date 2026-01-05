Los vecinos se hartan de la basura en San Andrés

Creado: Actualizado:

La situación de la basura en el municipio de San Andrés del Rabanedo ha pasado de las calles a las administraciones, a través de la denuncia presentada ante Sanidad por parte de cinco asociaciones que han perdido la paciencia ante lo que consideran un claro estado de «insalubridad» de las calles. La unión de asociaciones de vecinos de Pinilla, Santiago Apóstol y Tres Sauces, así como de los pensionistas y comerciantes representa un clamor social unánime ante una situación que atenta contra su calidad de vida y que ha sido ampliamente criticada en las últimas semanas. Los ciudadanos se han visto obligados ha acudir al Servicio Territorial de Sanidad para que se evalúe el riesgo de infección en sus propias calles ante una gestión municipal fallida.