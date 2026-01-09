Avance en la Justicia que debe ser eficaz

Creado: Actualizado:

La puesta en marcha de cualquier innovación, en un ámbito tan extenso y complejo como puede ser la Justicia, siempre genera conflictos. Quizá cabe la crítica de entrada por la sucesión de reformas en las estructuras judiciales que se han activado, en un tiempo más o menos reciente, sin conseguir alcanzar la meta ineludible de alcanzar para el sistema el necesario equilibrio y agilidad que se requiere para que realmente se pueda dictar esa Justicia con justicia.

La entrada en vigor del nuevo sistema de administración judicial basada en los llamados tribunales de instancia puede ser positiva pero, de entrada, resulta evidente que algo se ha diseñado mal, a pesar de que se auguraba el caos desde hace tiempo, por el evidente fracaso de sus primeros días. Las reformas desde las administraciones públicas deben ponerse en marcha cuando existen todas las garantías. Ayer mismo se conoció que la polémica baliza de los vehículos tendrá también un periodo de transición hasta que lleguen las primeras multas. De nuevo, se percibe esa improvisación chapucera que no cabe en las instituciones, que deben ser por encima de todo claras y eficaces en su servicio a la ciudadanía. Y si se trata de algo tan importante y sensible como la Justicia, con mayor motivo.