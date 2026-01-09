Hacia una gestión mejor de los espacios naturales

Creado: Actualizado:

El contrato adjudicado por la Junta a la empresa Talher S.A, por un importante de 1,3 millones de euros, supone un salto cualitativo fundamental en la gestión de los espacios naturales. Forma parte de un plan global lanzado para toda la autonomía con un coste global de más de 13 millones de euros. Servirán para conseguir una gestión más sostenible de las áreas sensibles como Montaña de Riaño y Mampodre, el Parque Natural de Babia y Luna y los Monumentos Naturales de Las Médulas, el Lago de la Baña y el Lago de Truchillas. El plazo de ejecución será de 26 meses ya que se requiere un análisis detallado de esos espacios, para los que incluso se planteará la posibilidad de limitar la afluencia de visitantes cuando se considere excesiva.