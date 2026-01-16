Más Villameca para paliar la falta de agua

Creado: Actualizado:

Villameca es uno de los embalses más antiguos de la provincia y cumple con un relevante papel de regulación del río Tuerto y de acumulación de agua para alimentar regadíos. Pero plantea un problema estructural, que limita sus posibilidades. Por ello, se pondrá en marcha una reforma que facilitará un elevado de su cota, con la demolición de los petriles actuales y la construcción de unos nuevos de 1,50 metros de altura. Se optimizará, de este modo, la capacidad del embalse para conseguir contar con 2,070 hm3 más. Se avanza así en la mejora de la disponibilidad de agua en una zona que sufre un déficit estructural, entre otras cosas, porque no se ha llegado a poner en marcha la presa de Villagatón, aunque su obra concluyó hace más de tres décadas. La obra que promueve ahora la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) precisa una inversión en Villameca de 1,2 millones de euros y serán necesarios doce meses para completarla. El fin parece loable ya que se permitirá un mejor uso del agua, con unas reformas que reducirán las pérdidas. Esta obra es urgente, lo dice el propio organismo regulardor, y también es urgente poner en servicio Villagatón, que se subsanen las deficiencias administrativas y que aporte un agua muy necesaria para la zona.