Ponferrada aprovecha el escaparate de Fitur

Ponferrada enfocará su apuesta en Fitur en un turismo de congresos en auge y en su Noche Templaria, uno de los hitos que más visitantes atrae en la comarca berciana y que este mes recibirá su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional. El creciente interés por este evento constata el importante giro que se ha dado a su promoción en los últimos años, un fenómeno se ha colocado por méritos propios en el mapa de los acontecimientos más relevantes del año en Castilla y León. Junto a estas propuestas, el Bierzo destaca como lugar privilegiado para la vista del eclipse solar total de agosto que tiene movilizado a los gurús del turismo de todo el país y que se revela como una oportunidad de sorprender con las maravillas de un territorio que es mucho más que Las Médulas.