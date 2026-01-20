Frutos a la presión de los regantes del Páramo Bajo

Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo ha tenido que llevar su presión a un extremo máximo para conseguir ser escuchada por la Confederación Hidrográfica del Duero. Quizá sirva como síntoma de que algo no se está haciendo bien en este órgano estatal que dirige la gestión de las aguas en buena parte de la autonomía. La reclamación de los regantes había sido reiterada desde hace tiempo sin recibir la necesaria atención. La cosa derivó en un ‘asalto’ a la sede de la CHD en Valladolid para iniciar un encierro en sus instalaciones. Y los frutos fueron rápidos. Las agendas se abrieron en canal y hubo tiempo para escucharles y para citarles para mañana, miércoles. Más allá de las razones de unos y otros, parece obligado el diálogo como premisa incuestionable en asuntos así.