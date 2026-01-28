El impulso a la defensa se extiende a León

Creado: Actualizado:

El mundo está cambiando vertiginosamente. Lo que parecían certezas se han diluido, con unos mapas por los que nadie pone la mano en el fuego. Cuando todo parecía que el Planeta, y sus países y habitantes, avanzaban decididos hacia una paz estable, la cruda realidad ha estallado en forma de una necesidad de rearmarse, que cada vez tiene menos voces en contra. Se revive la máxima sobre que si quieres la paz, prepárate para la guerra, que se adjudica al autor romano Flavio Vegecio del siglo IV, no sin cierto debate. Lo cierto es que a León le está llegando una cuota importante, quizá insospechada no hace tanto tiempo, en torno a las nuevas inversiones y proyectos que se ponen en marcha para incrementar la defensa europea. Parece que la exigencia del actual inquilino de la Casa Blanca tiene éxito y el Viejo Continente se ha puesto manos a la obra para asumir un papel que tenía ‘delegado’ en los Estados Unidos.

En este nuevo contexto parece relevante que la provincia acoja parte de la cuota, con planes como la fábrica de drones de Villadangos del Páramo o la inclusión de empresas en los planes de la Otan para innovar en defensa. El ansiado papel de León en la ciberseguridad tiene una oportunidad de oro que debería potenciarse y aprovecharse por parte de todos.