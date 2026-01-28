Ayuda de la Diputación a los jóvenes de pueblos

Creado: Actualizado:

Una de las quejas más repetidas desde el mundo rural es el desajuste entre las intenciones expresadas por las instituciones públicas y las escasas medidas que se hacen reales. Hacen falta planes reales, ágiles y eficaces para facilitar las cosas a los habitantes de los pueblo, y de manera especial para retener a los jóvenes. Es la única fórmula para lograr un relevo generacional que palíe en todo lo posible el éxodo rural y ese envejecimiento que agrava la despoblación en grandes zonas de la provincia. La Diputación ha dado luz verde al reparto de ayudas a la vivienda rural joven Ruralar de 2024 y están en marcha las de 2025. Desde la Junta también se favorece que los jóvenes puedan emanciparse con ayudas al alquiler, en un momento en el que España vive una grave crisis en materia de vivienda.