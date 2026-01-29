Municipios del siglo XXI gracias a la IA

Creado: Actualizado:

La burocracia es uno de los lastres que penaliza la acción de las administraciones en España, y también complica las cosas a los ciudadanos en todo tipo de aspectos. En las instituciones grandes hay más recursos de personal cualificado, pero en los ayuntamientos —cuando más pequeños peor— es conocida su incapacidad para gestionar todo lo que llega a sus oficinas. Ahora, en la provincia se avanza con fórmulas de trabajo innovadoras apostando por las nuevas tecnologías. En concreto, se aplica en los municipios del alfoz de la capital la herramienta de inteligencia artificial promovida desde la Diputación. Son ayuntamientos que viven un especial dinamismo y que precisamente requieren de una gestión mucho más ágil y eficaz para no dejar pasar ningún tipo de oportunidad que se presente. La Diputación acierta con esta apuesta, en ese papel clave de auxilio a las instituciones locales. De sus planes deben salir buena parte de los proyectos de mejora de servicios e infraestructuras en los pueblos. Pero parece lógica la queja permanente de quienes deberían ser los beneficiarios de sus acciones y que critican que la realidad que llega a los pueblos está lejos de los grandes números, puesto que no se alcanza un nivel de ejecución presupuestaria como sería deseable, y se repiten las cuentas de año en año a través de remanentes.