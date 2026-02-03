Efectos colaterales del decreto 'trampa' ómnibus

Creado: Actualizado:

El rechazo del Congreso al decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez, que era algo así como un cajón de desastre con todo tipo de asuntos, generó un publicitado conflicto por el bloqueo a la subida de las pensiones. Pero el fracaso de esa mezcla de temas, para intentar forzar al resto de partidos a votar a favor genera más daños colaterales, con el parón a temas relevantes, como las bonificaciones al transporte o las medidas para impedir los desahucios en los casos que debe prevalecer la situación de riesgo de exclusión de las familias. En León hay 200 casos que están en ‘tierra de nadie’, con propietarios y afectados a la espera de que el Gobierno rectifique y formule de manera adecuada las reformas legales. Las chapuzas en las instituciones siempre acaban dañando a las personas.