Horarios pensados para atender personas

Creado: Actualizado:

La atención sanitaria es un gigante que mueve un volumen enorme de medios humanos y económicos. Cada jornada, son decenas de miles de personas las que reciben atención en espacios diferentes, que van desde los grandes hospitales hasta los consultorios más pequeños. No sería lícito obviar que se generan disfunciones, problemas de atención o retrasos que provocan daños evidentes a los afectados. Pero también es de justicia admitir que en la mayoría de las ocasiones las cosas funcionan bien, y una buena prueba son las encuestas que se realizan periódicamente y en las que la sanidad en Castilla y León sale muy bien parada. El trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores que cuidan nuestra salud, desde lo más bajo a lo más alto de la pirámide y mirando hacia todas sus sevicios, merece como mínimo un notable alto. Y cabe destacar, además, ese esfuerzo de adaptación permanente que se pone en marcha desde los gestores con el imprescindible respaldo de los profesionales. Con esas alteraciones se buscar asistir cada día un poco mejor a los pacientes. Ahora, la reforma llega al ambulatorio de Eras, uno de los más importantes. Gana siete consultas para atender mejor a 37.000 personas. Con las reformas surgirán molestias. Pero se amplían horarios para adaptarlos a las necesidades de los pacientes.