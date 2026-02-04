El inexplicable retraso para la donación de Catar

Creado: Actualizado:

Este lunes, 2 de febrero, se cumplieron tres años desde la confirmación de que Catar donaba el dinero para la construcción de un campo de fútbol como regalo a la ciudad de León. Está probado que los 350.000 euros fueron transferidos desde Aspire a una cuenta de su equipo, pero nunca se ha aclarado la razón por la que no se ha construido la instalación prometida, y para que la que se había barajado el barrio de San Esteban, junto a la carretera de Asturias. El anuncio es más antiguo. Llegó durante la celebración del centenario de la Cultural. La relación de Catar con León incluye una vieja polémica con el viaje que realizó el alcalde José Antonio Diez junto a su esposa al Mundial. Aquello nunca se terminó de aclarar ni tampoco parece que haya luz y taquígrafos sobre el campo ‘fallido’.